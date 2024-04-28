Друге в історії "золото". Гімнасти з України вибороли першість у командному багатоборстві на Євро

Українські гімнасти вибороли "золото" у командному багатоборстві на Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

В італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків. У заключний день змагань визначили призерів у командному багатоборстві.

Українська команда у складі Іллі Ковтуна, Олега Верняєва, Назара Чепурного, Ігоря Радівілова та Радомира Стельмаха набрала 255.762 бала і вдруге у своїй історії стала переможцем командного багатоборства.

Другими стали гімнасти з Великої Британії (255.429 бала), "бронзу" забрали представники Італії (252.560 бала).

Востаннє українська команда підіймалася на подіум континентальної першості у 2020 році - тоді, як і сьогодні, наші гімнасти здобули перемогу.