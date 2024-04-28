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Второе в истории "золото". Гимнасты из Украины завоевали первенство в командном многоборье на Евро

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 20:27
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Второе в истории "золото". Гимнасты из Украины завоевали первенство в командном многоборье на Евро Фото: украинский гимнаст Олег Верняев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские гимнасты завоевали «золото» в командном многоборье на Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В итальянском Римини завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин. В заключительный день соревнований определили призеров в командном многоборье.

Второе в истории &quot;золото&quot;. Гимнасты из Украины завоевали первенство в командном многоборье на Евро

Украинская команда в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Назара Чепурного, Игоря Радивилова и Радомира Стельмаха набрала 255.762 балла и второй раз в своей истории стала победителем командного многоборья.

Вторыми стали гимнасты из Великобритании (255.429 балла), "бронзу" забрали представители Италии (252.560 балла).

Последний раз украинская команда поднималась на подиум континентального первенства в 2020 году - тогда, как и сегодня, наши гимнасты одержали победу.

Новости спорта

Напомним, вчера, 27 апреля, хоккейная сборная Украины разбила Эстонию на старте чемпионата мира-2024.

Тем временем женская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле.

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