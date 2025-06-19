Друга спроба Мессі та бразильський виклик для ПСЖ: точний графік трансляцій клубного Мундіалю сьогодні

Хто першим вийде в плей-офф

Другий тур розпочнуть представники квартетів А і В. Вони можуть визначити перших учасників 1/8 фіналу.

Уже о 19:00 за Києвом свій поєдинок розпочнуть бразильський "Палмейрас" та єгипетський "Аль-Ахлі". А о 22:00 зіграють американський "Інтер Маямі" та португальський "Порту".

Після статрового туру в групі А – рівність, оскільки перші ігри принесли нічийні результати. Ліонель Мессі з партнерами прагнутимуть здобути дебютну перемогу на домашньому Мундіалі. Хоча з "Порту" це бути зробити набагато важче, ніж з "Аль-Ахлі" в першому турі.

Група В може дати нам першого учасника плей-офф: французький ПСЖ або бразильський "Ботафого". Вони одержали перемоги на старті, тож друга вікторія відкриє їм шлях до матчів на виліт. О 4:00 за Києвом команди зіграють між собою. Зазначимо, що це буде протистояння чинних переможців європейської ЛЧ та південноамериканського Кубка Лібертадорес.

Раніше на поле вийдуть ще два учасники квартету В, невдахи стартових матчів – американський "Сіетл Саундерз" та іспанський "Атлетіко".

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Четвер, 19 червня

Група А: 19:00. "Палмейрас" – "Аль-Ахлі"

Група А: 22:00. "Інтер Маямі" – "Порту"

П'ятниця, 20 червня

Група В: 01:00. "Сіетл Саундерз" – "Атлетіко"

Група В: 04:00. ПСЖ – "Ботафого"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)

регіональних телеканалах “Суспільного”

а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два: