Вторая попытка Месси и бразильский вызов для ПСЖ: точный график трансляций клубного Мундиаля сегодня

19-го и в ночь на 20-е июня на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.
Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина.
Второй тур начнут представители квартетов А и В. Они могут определить первых участников 1/8 финала.
Уже в 19:00 по Киеву свой поединок начнут бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли". А в 22:00 сыграют американский "Интер Майами" и португальский "Порту".
После статрового тура в группе А - равенство, поскольку первые игры принесли ничейные результаты. Лионель Месси с партнерами будут стремиться одержать дебютную победу на домашнем Мундиале. Хотя с "Порту" это быть сделать гораздо труднее, чем с "Аль-Ахли" в первом туре.
Группа В может дать нам первого участника плей-офф: французский ПСЖ или бразильский "Ботафого". Они одержали победы на старте, так что вторая виктория откроет им путь к матчам на вылет. В 4:00 по Киеву команды сыграют между собой. Отметим, что это будет противостояние действующих победителей европейской ЛЧ и южноамериканского Кубка Либертадорес.
Ранее на поле выйдут еще два участника квартета В, неудачники стартовых матчей - американский "Сиэтл Саундерз" и испанский "Атлетико".
Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:
Четверг, 19 июня
Пятница, 20 июня
Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:
Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два:
Ранее рассказали, где украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26.
Также мы писали, что Михаил Мудрик получил в Англии официальное обвинение в употреблении допинга.