Друга людина після міністра. Кабмін звільнив Гаврилюка з Міноборони

Що відомо про Гаврилюка

Іван Гаврилюк родом з Житомирської області, народився 19 квітня 1971 року. Він закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію оборони України та Національний університет оборони.

З 1992 року по 2008-й Гаврилюк пройшов шлях від командира взводу батальйону охорони до заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії управління армійського корпусу. Він обіймав керівні посади у різних родах військ, зокрема у тилових та логістиці.

У 2020 році Іван Гаврилюк був звільнений з військової служби в запас, а до 2022 року був радником командувача Сил логістики ЗСУ.

На початку повномасштабного російського вторгнення Гаврилюк повернувся на службу у ЗСУ. З квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

У жовтні 2023 його призначили на посаду заступника міністра оборони, а 17 травня 2024 року Гаврилюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.