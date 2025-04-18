Второй человек после министра. Кабмин уволил Гаврилюка из Минобороны

По его словам, на заседании Кабмина было принято решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Причины отставки Ивана Гаврилюка не сообщаются, а в сети писали, что Гаврилюк якобы ушел с должности по собственному желанию.

Реакция Умерова на увольнение Гаврилюка

"Хочу поблагодарить Ивана Юрьевича за работу в сложнейший период. Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства", - написал глава Минобороны Рустем Умеров в своем Facebook.

По его словам, Гаврилюк остается частью команды Минобороны. В ближайшее время сообщат о его новой сфере ответственности.