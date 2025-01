Друга людина в країні. Хто такий віцепрезидент США Джей Ді Венс та яка його позиція щодо України

Зміст:

Дитинство без батьків, зміна імені, війна в Іраку

Новий віцепрезидент США народився в Мідлтауні (штат Огайо) 2 серпня 1984 року. Шлюб його батьків не був щасливим. Мати страждала від наркотичної залежності, а батько пішов з родини, коли хлопчику було 6 років.

Джеймс Девід (скорочено Джей Ді) Венс тричі змінював своє ім'я. При народженні Джеймс Дональд Боуман у підлітковому віці він узяв прізвище вітчима та став Джеймсом Хемелом, а одружуючись змінив прізвище на Венс, щоб ушанувати бабусю з дідусем (Джеймса та Боні Венс). Саме вони переважно виховували хлопця, поки його мати роками боролася з розладами, пов’язаними з вживанням наркотичних речовин, та вчергове виходила заміж.

Венс розповідав про складні стосунки із матір'ю та прояви жорстокості з її боку. А найсумнішим спогадом називав момент, коли батько залишив родину.

До того ж його дитинство пройшло у бідності. Майбутній віцепрезидент зростав у місті, що відноситься до так званого Rust belt (Іржавого поясу) – американські регіони Середнього Заходу та східного побережжя, які раніше були центром сталеливарної та вугільної промисловості, але з 1970-х почали занепадати. Наслідком стала нестача робочих місць та зниження рівня життя населення.

Джей Ді Венс навчався у державній середній школі Мідлтауна, у старших класах працював касиром у продуктовому магазині.

Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

У 19 років вступив до Корпусу морської піхоти США. Під час служби його направили до Іраку, але не на бойову посаду. Венс був військовим журналістом, писав статті, фотографував, спілкувався із представниками ЗМІ.

Після повернення з чотирирічної служби навчався в Університеті штату Огайо, де здобув ступінь бакалавра політології та філософії. Згодом закінчив Єльську юридичну школу.

Голос "Іржавого поясу"

У студентські роки професорка Емі Чуа переконала Венса написати мемуари. Ця книга вийшла у 2016 році під назвою "Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis" (приблизний переклад "Елегія горян: Спогади про сім'ю та культуру під час кризи").

У книзі Венс згадує про складний досвід зростання в Мідлтауні та про культуру Аппалачі – гірського регіону, звідки походить його родина.

Він малює похмуру картину життя в цих місцях, описуючи середовище, в якому бідність стала "сімейною традицією" для багатьох людей. Автор розповідає, що проблеми зі вживанням психоактивних речовин і домашнє насильство були звичним явищем.

"Елегія горян" протягом двох років трималася у списках бестселерів, а також стала основою для однойменного фільму на Netflix.

Мемуари Венса критики називали "пронизливою розповіддю про дорослішання в бідному містечку Rust belt, яка пропонує ширший, глибокий погляд на боротьбу білого робітничого класу Америки".

Книга набула особливої популярності під час президентської кампанії 2016 року в США, коли Дональду Трампу вдалося здобути перемогу, зокрема завдяки широкій підтримці робітничого класу американців із депресивних регіонів.

Тоді видання The New York Times писало, що Hillbilly Elegy є "майже обов’язковою книгою для лібералів, які прагнули зрозуміти, як демократи програли вибори, коли рекордна кількість білих виборців із робітничого класу прийшла на дільниці, щоб обрати Трампа".

Мемуари Венса увійшли до рейтингу "6 найкращих книг, які допоможуть зрозуміти перемогу Трампа", а The Washington Post назвало автора "голосом Іржавого поясу".

На тлі популярності книги СNN запросило Джей Ді Венса стати коментатором. В телеефірі він розповідав про життя американців з регіонів Rust Bell.

Від інвестора до сенатора Огайо

Завершивши навчання в юридичній школі Венс деякий час працював в окружному суді Кентуккі та у приватній юридичній компанії.

Після двох років юридичної практики переїхав до Кремнієвої долини, щоб розпочати кар'єру в інвестиційному бізнесі. Джей Ді Венс керував компанією Mithril Capital венчурного інвестора Пітера Тіля (співзасновника PayPal та інвестора Facebook).

У 2019 році за підтримки Тіля став одним із засновників фірми венчурного капіталу Narya Capital. Також спільно з Пітером Тілем і колишнім радником Трампа Дарреном Блантоном інвестував у проєкт Rumble – канадська онлайн-платформа відео.

Фото: Венса обрали сенатором від Огайо (Getty Images)

Джей Ді Венс працював помічником сенаторів-республіканців ще у роки навчання в університеті, а вже у 2021 висунув свою кандидатуру на посаду сенатора від Огайо та переміг на виборах

Він став першим за майже 50 років членом Сенату від Огайо без досвіду в уряді. Під час роботи в Конгресі дотримувався жорсткої консервативної лінії у лавах республіканців.

Активно виступав проти абортів, одностатевих шлюбів, нелегальних мігрантів. Ініціював закон, згідно з яким уряд Китаю має бути відключений від американських ринків капіталу, якщо він не дотримуватиметься правил міжнародної торгівлі.

Венс критично висловлювався щодо бездітних родин, та навіть пропонував збільшити податки для бездітних. Називав політику Демократичної партії "антидитинною", а представниць політсили –"cat lady" (принизливий термін стосовно жінок без дітей).

Другий після Трампа

Республіканець Дональд Трамп вдруге здобув перемогу на президентських виборах у США восени 2024 року та назвав своїм віцепрезидентом Джей Ді Венса.

20 січня 2025 він складе присягу віцепрезидента на церемонії інавгурації Трампа 47-м лідером США.

За всю історію США у віці 40 років Венс буде 3-м наймолодшим політиком на цій посаді після Джона Брекінріджа та Річарда Ніксона.

Віцепрезидент є другою за важливістю фігурою в системі виконавчої гілки уряду США. У разі смерті, недієздатності чи відставки лідера Штатів його повноваження переходять до віцепрезидента.

Також віцепрезидент є формальним лідером Сенату. Посада є переважно церемоніальною, але він має вирішальне право голосу у разі рівного поділу голосів конгресменів.

Фото: ставлення Венса до Трампа трансформувалося з роками (Getty Images)

У період передвиборчої кампанії Дональда Трампа Венс проявив себе як активний агітатор, постійно відвідував мітинги та залучив великі спонсорські кошти.

При цьому в попередню каденцію Трампа він був його палким критиком. Він вважав 45-го президента "непридатним для найвищої посади у США", називав його "американським Гітлером" та "опіоїдом для мас". А про себе Венс казав, що "ніколи не буде за Трампа".

Втім його думка згодом кардинально змінилася. Перед виборами 2024 Джей Ді Венс заявив, що помилявся щодо Трампа.

"Я не думав, що він стане добрим президентом. Він був великим президентом, і це одна з причин, чому я старанно працюю, щоб забезпечити його переобрання на другий термін", – зазначив політик.

Заяви Венса про Україну

За час повномасштабного вторгнення РФ Джей Ді Венс скептично висловлювався щодо підтримки України. Зокрема виступав проти військової та фінансової допомоги США, пропонував "мирні" ініціативи та закликав до переговорів із Путіним.

У 2023 році він разом із 18 іншими республіканцями підписав звернення до Байдена із закликом припинити "необмежену допомогу".

Венс називав Україну "найбільш корумпованою країною на планеті", висловлював впевненість, що якби станом на лютий 2022 президентом США був Дональд Трамп, повномасштабного вторгнення РФ вдалося б уникнути.

На його думку, стратегія щодо досягнення миру в Україні може передбачати створення "демілітаризованої зони", яка охоплюватиме окуповані Росією українські території. При цьому Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

Фото: Венс виступав проти військової та фінансової допомоги Україні (Getty Images)

У своїй статті в NYT Венс критикував оголошену українським президентом Володимиром Зеленським мету для завершення війни.

"Керівництво США та України мають визнати, що мета пана Зеленського – відновлення кордонів 1991 року – є ілюзорною", – писав він.

Восени минулого року в інтерв'ю NBC News Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна ворогом та вкотре закликав до переговорів з РФ.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", – заявив новий віцепрезидент США.

Венс наголошував, що адміністрація Дональда Трампа буде домагатися припинення війни в Україні, і попередив, що чим довше триватиме конфлікт, "тим більше він ризикує стати ядерною війною".

При підготовці використовувалися: публікації The New York Times, BBC, NBC News, The Washington Post, Politico, заяви Джей Ді Венса, Wikipedia.