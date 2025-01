Второй человек в стране. Кто такой вице-президент США Джей Ди Вэнс и какая его позиция по Украине

Содержание:

Детство без родителей, смена имени, война в Ираке

Новый вице-президент США родился в Мидлтауне (штат Огайо) 2 августа 1984 года. Брак его родителей не был счастливым. Мать страдала от наркотической зависимости, а отец ушел из семьи, когда мальчику было 6 лет.

Джеймс Дэвид (сокращенно Джей Ди) Вэнс трижды менял свое имя. При рождении Джеймс Дональд Боуман в подростковом возрасте он взял фамилию отчима и стал Джеймсом Хэмелом, а женившись сменил фамилию на Вэнс, чтобы почтить бабушку с дедушкой (Джеймса и Бони Вэнс). Именно они преимущественно воспитывали парня, пока его мать годами боролась с расстройствами, связанными с употреблением наркотических веществ, и в очередной раз выходила замуж.

Вэнс рассказывал о сложных отношениях с матерью и проявлениях жестокости с ее стороны. А самым печальным воспоминанием называл момент, когда отец покинул семью.

К тому же, его детство прошло в бедности. Будущий вице-президент рос в городе, относящемся к так называемому Rust belt (ржавому поясу) – американским регионам Среднего Запада и восточному побережью, которые ранее были центром сталелитейной и угольной промышленности, но с 1970-х начали приходить в упадок. Следствием стала нехватка рабочих мест и снижение уровня жизни населения.

Джей Ди Вэнс учился в государственной средней школе Мидлтауна, в старших классах работал кассиром в продуктовом магазине.

Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

В 19 лет вступил в Корпус морской пехоты США. Во время службы его направили в Ирак, но не на боевую должность. Вэнс был военным журналистом, писал статьи, фотографировал, общался с представителями СМИ.

После возвращения с четырехлетней службы учился в Университете штата Огайо, где получил степень бакалавра политологии и философии. Впоследствии окончил Йельскую юридическую школу.

Голос "Ржавого пояса"

В студенческие годы профессор Эми Чуа убедила Вэнса написать мемуары. Эта книга вышла в 2016 году под названием "Hillbilly Elegy: A Memoir of Family and Culture in Crisis" (примерный перевод "Элегия горцев: Воспоминания о семье и культуре во время кризиса").

В книге Вэнс вспоминает о сложном опыте взросления в Мидлтауне и о культуре Аппалачей – горного региона, откуда происходит его семья.

Он рисует мрачную картину жизни в этих местах, описывая среду, в которой бедность стала "семейной традицией" для многих людей. Автор рассказывает, что проблемы с употреблением психоактивных веществ и домашнее насилие были привычным явлением.

"Элегия горцев" в течение двух лет держалась в списках бестселлеров, а также стала основой одноименного фильма на Netflix.

Мемуары Вэнса критики называли "пронзительным рассказом о взрослении в бедном городке Rust belt, который предлагает более широкий, глубокий взгляд на борьбу белого рабочего класса Америки".

Книга приобрела особую популярность во время президентской кампании 2016 в США, когда Дональду Трампу удалось одержать победу, в частности благодаря широкой поддержке рабочего класса американцев из депрессивных регионов.

Тогда издание The New York Times писало, что Hillbilly Elegy является "почти обязательной книгой для либералов, которые стремились понять, как демократы проиграли выборы, когда рекордное количество белых избирателей из рабочего класса пришло на участки, чтобы выбрать Трампа".

Мемуары Вэнса вошли в рейтинг "6 лучших книг, которые помогут понять победу Трампа", а The Washington Post назвало автора "голосом Ржавого пояса".

На фоне популярности книги СNN пригласило Джей Ди Вэнса стать комментатором. В телеэфире он рассказывал о жизни американцев из регионов Rust Bell.

От инвестора до сенатора Огайо

Завершив обучение в юридической школе, Вэнс некоторое время работал в окружном суде Кентукки и в частной юридической компании.

После двух лет юридической практики переехал в Кремниевую долину, чтобы начать карьеру в инвестиционном бизнесе. Джей Ди Вэнс управлял компанией Mithril Capital венчурного инвестора Питера Тиля (соучредителя PayPal и инвестора Facebook).

В 2019 году при поддержке Тиля стал одним из основателей фирмы венчурного капитала Narya Capital. Также совместно с Питером Тилем и бывшим советником Трампа Дарреном Блантоном инвестировал в проект Rumble – канадскую онлайн-платформу видео.

Фото: Вэнса избрали сенатором от Огайо (Getty Images)

Джей Ди Вэнс работал помощником сенаторов-республиканцев еще в годы учебы в университете, а уже в 2021 году выдвинул свою кандидатуру на должность сенатора от Огайо и победил на выборах.

Он стал первым за почти 50 лет членом Сената от Огайо без опыта в правительстве. Во время работы в Конгрессе придерживался жесткой консервативной линии в рядах республиканцев.

Активно выступал против абортов, однополых браков, нелегальных мигрантов. Инициировал закон, согласно которому правительство Китая должно быть отключено от американских рынков капитала, если оно не будет соблюдать правила международной торговли.

Венс критически высказывался по поводу бездетных семей, и даже предлагал увеличить налоги для бездетных. Называл политику Демократической партии "антидетской", а представительниц политсилы - "cat lady" (унизительный термин в отношении женщин без детей).

Второй после Трампа

Республиканец Дональд Трамп во второй раз одержал победу на президентских выборах в США осенью 2024 и назвал своим вице-президентом Джей Ди Вэнса.

20 января 2025 он примет присягу вице-президента на церемонии инаугурации Трампа 47-м лидером США.

За всю историю США в возрасте 40 лет Вэнс будет 3-м самым молодым политиком на этой должности после Джона Брекинриджа и Ричарда Никсона.

Вице-президент является второй по важности фигурой в системе исполнительной ветви правительства США. В случае смерти, недееспособности или отставки лидера Штатов его полномочия переходят к вице-президенту.

Также вице-президент является формальным лидером Сената. Должность является преимущественно церемониальной, но он имеет решающее право голоса в случае равного разделения голосов конгрессменов.

Фото: отношение Вэнса к Трампу трансформировалось с годами (Getty Images)

В период предвыборной кампании Дональда Трампа Вэнс проявил себя как активный агитатор, постоянно посещал митинги и привлек большие спонсорские средства.

При этом в предыдущую каденцию Трампа он был его ярым критиком. Он считал 45-го президента "непригодным для высшей должности в США", называл его "американским Гитлером" и "опиоидом для масс". А о себе Вэнс говорил, что "никогда не будет за Трампа".

Впрочем, его мнение впоследствии кардинально изменилось. Перед выборами 2024 Джей Ди Вэнс заявил, что ошибался в отношении Трампа.

"Я не думал, что он станет хорошим президентом. Он был великим президентом, и это одна из причин, почему я усердно работаю, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок", – отметил политик.

Заявления Вэнса об Украине

За время полномасштабного вторжения РФ Джей Ди Вэнс скептически высказывался о поддержке Украины. В частности, выступал против военной и финансовой помощи США, предлагал "мирные" инициативы и призывал к переговорам с Путиным.

В 2023 году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение в Байден с призывом прекратить "неограниченную помощь".

Вэнс называл Украину "самой коррумпированной страной на планете", выражал уверенность, что если бы по состоянию на февраль 2022 президентом США был Дональд Трамп, полномасштабного вторжения РФ удалось бы избежать.

По его мнению, стратегия достижения мира в Украине может предусматривать создание "демилитаризованной зоны", которая будет охватывать оккупированные Россией украинские территории. При этом Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Фото: Вэнс выступал против военной и финансовой помощи Украине (Getty Images)

В своей статье в NYT Вэнс критиковал объявленную украинским президентом Владимиром Зеленским цель для завершения войны.

"Руководство США и Украины должны признать, что цель господина Зеленского – восстановление границ 1991 года – иллюзорна", – писал он.

Осенью прошлого года в интервью NBC News Вэнс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина врагом и призывал к переговорам с РФ.

"Я думаю, что он явно противник. Он конкурент. Я считаю, что мы также должны быть умными относительно дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, это не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор", – заявил новый вице-президент США.

Вэнс отмечал, что администрация Дональда Трампа будет добиваться прекращения войны в Украине, и предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, "тем больше он рискует стать ядерной войной".

При подготовке использовались: публикации The New York Times, BBC, NBC News, Washington Post, Politico, заявления Джей Ди Венса, Wikipedia.