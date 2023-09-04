Друга лінія оборони окупантів може містити мережу підземних тунелів, - ЗСУ

Офіцер зазначив, що ця друга оборонна лінія противника досить потужна, адже солдати РФ для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.

"Друга лінія російської оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша", - сказав він.

При цьому Штупун звернув увагу, що щільність мінних полів там менша, проте їхня кількість "теж досить велика".

На думку представника Сил оборони Таврійського напрямку, водночас військовим ЗСУ може зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні.

Прорив оборони РФ

Перед цим командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю газеті The Guardian зазначив, що низка підготовлених оборонних позицій РФ безпосередньо попереду і південніше руху Сил оборони України може бути менш складною для військ ЗСУ.

В Інституті вивчення війни (ISW) звертали увагу, що серія прорваних російських оборонних позицій є системою взаємопов'язаних траншів і бліндажів окупантів, що охороняються протитанковими ровами та щільними мінними полями. І загарбники, ймовірно, не проводили таку ж складну підготовку протягом наступних серій оборонних шарів, особливо щодо щільності мінних полів.

Перед цим в естонській розвідці озвучили думку, що українські військові прорвали першу лінію оборони у Запорізькому напрямку у районі Роботиного. Як заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, в останні тижні Збройні сили України бойовими діями в Запорізькій області, у напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів.