Вторая линия обороны окупантов может содержать сеть подземных тоннелей, - ВСУ

Офицер отметил, что эта вторая оборонительная линия противника вполне мощная, ведь солдаты РФ для работ и мероприятий по окапыванию тут имели более года.

"Вторая линия российской обороны достаточно мощная. Не знаю, почему все думают, что она слабее", - сказал он.

При этом Штупун обратил внимание, что плотность минных полей там меньше, однако их количество "тоже достаточно велико".

По мнению представителя Сил обороны Таврического направления, в то же время военным ВСУ может сыграть на руку то, что траншеи, окопы и перекрытия противника будут не столь крепки.

Прорыв обороны РФ

Перед этим командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью газете The Guardian отметил, что ряд подготовленных оборонительных позиций РФ непосредственно впереди и южнее движения Сил обороны Украины может быть менее сложным для войск ВСУ.

В Институте изучения войны (ISW) обращали внимание, что серия прорванных российских оборонительных позиций представляет собой систему взаимосвязанных траншей и блиндажей оккупантов, охраняемых противотанковыми рвами и плотными минными полями. И захватчики, вероятно, не проводили столь же сложную подготовку на протяжении последующих серий оборонительных слоев, особенно в отношении плотности минных полей.

Перед этим в эстонской разведке озвучили мнение, что украинские военные прорвали первую линию обороны в Запорожском направлении в районе Работино. Как заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, в последние недели Вооруженные силы Украины боевыми действиями в Запорожской области, в направлении Работино и Вербовое, смогли истощить оккупантов.