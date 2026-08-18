Друга хвиля стартувала: хто ще може вступити до вишу у 2026-му

Головне: Друга хвиля вступу на контракт уже стартувала - вона стосується вишів, де залишилися вільні місця.

- вона стосується вишів, де залишилися вільні місця. Долучитися можуть вступники, які не отримали рекомендацію , не виконали її вимоги або вже вступили, але хочуть здобувати ще одну вищу освіту.

, не виконали її вимоги або вже вступили, але хочуть здобувати ще одну вищу освіту. Під час другої хвилі можна отримати кілька рекомендацій на контракт, якщо дозволяють конкурсний бал і кількість вільних місць.

якщо дозволяють конкурсний бал і кількість вільних місць. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня.

Частина вступників також може претендувати на грант на навчання, але тут є важливі умови.

Хто може взяти участь у другій хвилі

До другого етапу вступу на контракт можуть долучитися вступники, які:

не отримали жодної рекомендації на зарахування 6 серпня;

отримали рекомендацію на контракт, але не виконали вимоги для зарахування;

виконали вимоги та вже зараховані на навчання, але хочуть паралельно здобувати ще одну вищу освіту.

Заяви, які вступники подали під час основного періоду, автоматично братимуть участь у конкурсному відборі на контракт. Водночас під час другої хвилі вони вже не матимуть пріоритетів.

Вступник може отримати рекомендації на контракт одразу від кількох університетів. Це можливо, якщо у вишах залишилися вільні місця та конкурсний бал абітурієнта дозволяє претендувати на них.

Університети формуватимуть рекомендації в межах ліцензованого обсягу, починаючи з вступників із найвищим конкурсним балом.

Чи можна отримати грант на навчання

Вступники, які під час першого етапу відмовилися від контрактного місця за пріоритетом, можуть претендувати на грант, якщо під час другої хвилі вступлять на контракт.

Водночас є важливе обмеження. Якщо абітурієнт відмовився від рекомендації на бюджет, отримати грант у разі зарахування на контракт під час другої хвилі він не зможе.

Коли завершиться вступ на контракт

Зарахування вступників на контракт до закладів вищої освіти триватиме до 30 серпня.

Тож абітурієнтам, які ще не визначилися з місцем навчання або хочуть вступити на ще одну спеціальність, варто перевірити, чи залишилися в обраних університетах вільні контрактні місця.