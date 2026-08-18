Друга хвиля стартувала: хто ще може вступити до вишу у 2026-му

У закладах вищої освіти, де залишилися вільні місця, стартувала друга хвиля вступу на контракт. Подати документи можуть не лише абітурієнти, які не отримали рекомендації, а й ті, хто вже вступив, але хоче здобувати ще одну вищу освіту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
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До другого етапу вступу на контракт можуть долучитися вступники, які:
Заяви, які вступники подали під час основного періоду, автоматично братимуть участь у конкурсному відборі на контракт. Водночас під час другої хвилі вони вже не матимуть пріоритетів.
Вступник може отримати рекомендації на контракт одразу від кількох університетів. Це можливо, якщо у вишах залишилися вільні місця та конкурсний бал абітурієнта дозволяє претендувати на них.
Університети формуватимуть рекомендації в межах ліцензованого обсягу, починаючи з вступників із найвищим конкурсним балом.
Вступники, які під час першого етапу відмовилися від контрактного місця за пріоритетом, можуть претендувати на грант, якщо під час другої хвилі вступлять на контракт.
Водночас є важливе обмеження. Якщо абітурієнт відмовився від рекомендації на бюджет, отримати грант у разі зарахування на контракт під час другої хвилі він не зможе.
Зарахування вступників на контракт до закладів вищої освіти триватиме до 30 серпня.
Тож абітурієнтам, які ще не визначилися з місцем навчання або хочуть вступити на ще одну спеціальність, варто перевірити, чи залишилися в обраних університетах вільні контрактні місця.
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