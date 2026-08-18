Вторая волна стартовала: кто еще может поступить в вуз в 2026 году

Главное: Вторая волна вступления на контракт уже стартовала - она касается вузов, где остались свободные места.

- она касается вузов, где остались свободные места. Присоединиться могут поступающие, не получившие рекомендацию , не выполнившие ее требования или уже поступившие, но желающие получать еще одно высшее образование.

, не выполнившие ее требования или уже поступившие, но желающие получать еще одно высшее образование. Во время второй волны можно получить несколько рекомендаций по контракту, если позволяют конкурсный балл и количество свободных мест.

если позволяют конкурсный балл и количество свободных мест. Зачисление на контракт продлится до 30 августа.

Часть поступающих также может претендовать на грант на обучение, но здесь есть важные условия.

Кто может принять участие во второй волне

Ко второму этапу поступления на контракт могут присоединиться поступающие, которые:

не получили никаких рекомендаций на зачисление 6 августа;

получили рекомендацию по контракту, но не выполнили требования для зачисления;

выполнили требования и уже зачислены на обучение, но хотят параллельно получать еще одно высшее образование.

Заявления, которые абитуриенты подали во время основного периода, будут автоматически участвовать в конкурсном отборе на контракт. В то же время во время второй волны у них уже не будет приоритетов.

Поступающий может получить рекомендации на контракт сразу от нескольких университетов. Это возможно, если в вузах остались свободные места и конкурсный балл абитуриента позволяет на них претендовать.

Университеты будут формировать рекомендации в пределах лицензированного объема, начиная с абитуриентов с высоким конкурсным баллом.

Можно ли получить грант на обучение

Поступающие, которые на первом этапе отказались от контрактного места по приоритету, могут претендовать на грант, если во время второй волны вступят на контракт.

В то же время существует важное ограничение. Если абитуриент отказался от рекомендации на бюджет, получить грант при зачислении на контракт во время второй волны он не сможет.

Когда завершится поступление на контракт

Зачисление поступающих на контракт в заведения высшего образования продлится до 30 августа.

Поэтому абитуриентам, еще не определившимся с местом обучения или желающим поступить на еще одну специальность, стоит проверить, остались ли в избранных университетах свободные контрактные места.