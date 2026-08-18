Вторая волна стартовала: кто еще может поступить в вуз в 2026 году

В заведениях высшего образования, где остались свободные места, стартовала вторая волна вступления на контракт. Подать документы могут не только абитуриенты, не получившие рекомендации, но и те, кто уже поступил, но хочет получать еще одно высшее образование.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Ко второму этапу поступления на контракт могут присоединиться поступающие, которые:
Заявления, которые абитуриенты подали во время основного периода, будут автоматически участвовать в конкурсном отборе на контракт. В то же время во время второй волны у них уже не будет приоритетов.
Поступающий может получить рекомендации на контракт сразу от нескольких университетов. Это возможно, если в вузах остались свободные места и конкурсный балл абитуриента позволяет на них претендовать.
Университеты будут формировать рекомендации в пределах лицензированного объема, начиная с абитуриентов с высоким конкурсным баллом.
Поступающие, которые на первом этапе отказались от контрактного места по приоритету, могут претендовать на грант, если во время второй волны вступят на контракт.
В то же время существует важное ограничение. Если абитуриент отказался от рекомендации на бюджет, получить грант при зачислении на контракт во время второй волны он не сможет.
Зачисление поступающих на контракт в заведения высшего образования продлится до 30 августа.
Поэтому абитуриентам, еще не определившимся с местом обучения или желающим поступить на еще одну специальность, стоит проверить, остались ли в избранных университетах свободные контрактные места.
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