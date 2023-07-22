Друга група українських артилеристів закінчила навчання на САУ AS90 у Британії (фото)

Британці зазначають, що друга група українських артилеристів вже завершила навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90. Тренування було започатковане цього року.

Фото: артилеристи ЗСУ опанувати САУ AS90 у Британії (twitter.com/DefenceHQ)

У Міноборони додали, що навчальна місія українських військових є частиною зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Варто зазначити, що AS90 - це самохідна артилерійська установка британського виробництва. Гаубиця може вражати цілі на відстані до 25 та 30 кілометрів залежності від типу снаряда.

Допомога Британії

Велика Британія надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Крім того, британці приєдналися до танкової коаліції, які раніше створила Україна.

Відомо, що ЗСУ отримали 14 танків Challenger 2. Ця техніка уже допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Десантники показали танки в роботі.

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