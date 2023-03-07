Друга за день. Україну знову охопила масштабна повітряна тривога (відбій)

Оновлено 12:43. Відбій тривоги по областях

Станом на 12:27 мапа тривог виглядає так:

Що сталося

Як і минулого разу з цю тривогу також пов'язують зі зльотом російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", її наші засоби протиповітряної оборони не можуть перехопити.

Крім того, за даними моніторингових груп, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, що до цього повітряна тривога по всій Україні була оголошена близько 10:40 і тривала десь пів години.

Додамо, що також ми писали про те, що росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії з близько 24 "Калібрами", а це також становить загрозу завдання ударів по Україні.

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