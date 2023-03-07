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Вторая за день. Украину снова охватила масштабная воздушная тревога (отбой)

Фото: Украину во второй раз за день охватила масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Это уже второй раз за сегодняшний день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 12:43. Отбой тревоги по областям

По состоянию на 12:27 карта тревог выглядит так:

Что произошло

Как и в прошлый раз эту тревогу также связывают со взлетом российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", ее наши средства противовоздушной обороны не могут перехватить.

Кроме того, по данным мониторинговых групп, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Напомним, что до этого воздушная тревога по всей Украине была объявлена около 10:40 и длилась полчаса.

Добавим, что также мы писали о том, что россияне держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя с около 24 "Калибрами", а это также представляет угрозу нанесения ударов по Украине.

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