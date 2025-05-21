Друг Путіна взяв під контроль найбільше в Росії родовище рідкоземельних металів

Томтор розташований на півночі сибірського регіону Якутія. Він є ключовим проектом у планах Росії щодо збільшення виробництва металів, які використовуються у військовій промисловості, а також у виробництві мобільних телефонів і електромобілів, щоб знизити залежність від імпорту з Китаю.

У листопаді Путін звинуватив оператора Томтора в затягуванні розробки родовища, запропонувавши йому або залучити інвестиції, або звернутися по допомогу до третіх осіб, зокрема до держави.

До війни проти України Росія планувала інвестувати 1,5 млрд доларів у рідкоземельні мінерали, прагнучи до 2030 року стати найбільшим виробником після Китаю.

Інші країни, включно зі США, також намагаються обмежити свою залежність від Китаю, який контролює 95% світового виробництва і поставок рідкоземельних металів.

Запаси на території Росії

За даними Геологічної служби США, Росія посідає п'яте місце у світі за запасами рідкоземельних металів після Китаю, Бразилії, Індії та Австралії.

USGS оцінює запаси Росії в 3,8 млн тонн. Країна прагне увійти до п'ятірки найбільших виробників рідкісноземельних металів із часткою світового ринку до 12% до 2030 року, згідно зі стратегією розвитку сектора.

Бізнесмен Олександр Несіс, колишній акціонер компанії "Поліметалл", великого виробника золота і срібла, раніше володів 75% акцій компанії ThreeArc Mining, оператора проєкту, через свою групу компаній IST.

Після зміни власника у зв'язку з початком проти України і подальшими західними санкціями щодо російського бізнесу оператор проєкту опинився під контролем колишнього менеджера IST Владислава Ресіна, перш ніж його придбала "Роснефть".

Рідкоземельні метали

Угода між Україною і США спочатку планувалася для видобутку рідкоземельних металів. Однак у підписаному варіанті йдеться про всі природні ресурси України, включно з нафтою і газом.

Як заявили в компанії Lynas, найбільшому у світі виробнику рідкісноземельних металів за межами Китаю, в Австралії є рідкісноземельні елементи, необхідні Заходу, і навички для їх економічного виробництва. Використовувати наявні ресурси набагато простіше, ніж розробляти нові в інших країнах.