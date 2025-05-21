Друг Путина взял под контроль крупнейшее в России месторождение редкоземельных металлов

Томтор расположен на севере сибирского региона Якутия. Он является ключевым проектом в планах России по увеличению производства металлов, используемых в военной промышленности, а также в производстве мобильных телефонов и электромобилей, чтобы снизить зависимость от импорта из Китая.

В ноябре Путин обвинил оператора Томтора в затягивании разработки месторождения, предложив ему либо привлечь инвестиции, либо обратиться за помощью к третьим лицам, включая государство.

До войны против Украины Россия планировала инвестировать 1,5 млрд долларов в редкоземельные минералы, стремясь к 2030 году стать крупнейшим производителем после Китая.

Другие страны, включая США, также пытаются ограничить свою зависимость от Китая, который контролирует 95% мирового производства и поставок редкоземельных металлов.

Запасы на территории России

По данным Геологической службы США, Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии.

USGS оценивает запасы России в 3,8 млн тонн. Страна стремится войти в пятерку крупнейших производителей редкоземельных металлов с долей мирового рынка до 12% к 2030 году, согласно стратегии развития сектора.

Бизнесмен Александр Несис, бывший акционер компании "Полиметалл", крупного производителя золота и серебра, ранее владел 75% акций компании ThreeArc Mining, оператора проекта, через свою группу компаний IST.

После смены собственника в связи с началом против Украины и последующими западными санкциями в отношении российского бизнеса оператор проекта оказался под контролем бывшего менеджера IST Владислава Ресина, прежде чем его приобрела "Роснефть".

Редкоземельные металлы

Соглашение между Украиной и США первоначально планировалось для добычи редкоземельных металлов. Однако в подписанном варианте речь идет о всех природных ресурсах Украины, включая нефть и газ.

Как заявили в компании Lynas, крупнейшем в мире производителе редкоземельных металлов за пределами Китая, в Австралии есть редкоземельные элементы, необходимые Западу, и навыки для их экономичного производства. Использовать имеющиеся ресурсы гораздо проще, чем разрабатывать новые в других странах.