Друг Путіна шукає секрет довголіття на тисячах мавп: що відомо про експеримент

Про роботу над проєктом Ковальчук розповів під час Курчатовського геномного форуму в Москві. За його словами, російські науковці вже зібрали колекцію літніх приматів, на яких вивчатимуть механізми старіння.

Загалом у розплідниках інституту живуть понад 7 тисяч мавп, які належать до 22 різних видів. Особливу увагу дослідники приділяють тваринам старшого віку - від 18 до понад 30 років.

"Ми проводимо скринінг літніх мавп, щоб дослідити всі стадії старіння. Оцінюємо тварин віком від 18 до понад 30 років. Проводимо повний скринінг: біохімічний, структурний аналіз, досліджуємо судини, мозок - усе. Примати - це найближчий до нас приклад. Це основа для створення регуляторної системи для продовження (тривалості життя - ред.)", - заявив Ковальчук.

Крім того, Курчатовський інститут разом із Російським науковим центром хірургії створив спеціальний біобанк, до якого зібрали зразки крові мавп-довгожителів. Як пояснив директор центру Костянтин Котенко, їх використовуватимуть для дослідження біологічних механізмів старіння.

Що важливо розумітиЮ Михайла Ковальчука називають давнім другом російського диктатора Володимира Путіна та його неформальним радником із наукових питань. Його брат Юрій Ковальчук - мільярдер, який також належить до найближчого оточення глави Кремля.

Сам Путін приділяє чимало уваги питанням довголіття. Зокрема, у вересні 2025 року під час поїздки до Китаю він обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном перспективу продовження людського життя до 150 років. Про це стало відомо після того, як журналісти проаналізували їхню розмову.

Водночас дослідженнями у сфері генетики та довголіття займається не лише інститут Ковальчука. До цієї тематики залучена й старша донька Путіна Марія Воронцова, яка працює лікаркою-ендокринологом.

У жовтні вона виступила в Московській школі управління "Сколково", де розпочала роботу лабораторія довголіття. Воронцова назвала прагнення людини перевершити природні межі тривалості життя спробою "обманути Бога".

До речі, російські науковці працюють і над іншими технологіями, які потенційно можуть сприяти продовженню життя. Серед них - уповільнення старіння клітин за допомогою генної терапії, а також вирощування органів для трансплантації всередині генетично модифікованих мінісвиней.

На такі розробки Кремль передбачає значне фінансування. Зокрема, у бюджеті на 2027-2029 роки на програму "Нові технології збереження здоров'я", спрямовану на пошук способів подовження періоду здорового життя, заклали майже 18 млрд рублів.