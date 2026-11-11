Друг Путина ищет секрет долголетия на тысячах обезьян: что известно об эксперименте

О работе над проектом Ковальчук рассказал во время Курчатовского геномного форума в Москве. По его словам, российские ученые уже собрали коллекцию пожилых приматов, на которых будут изучать механизмы старения.

Всего в питомниках института обитают более 7 тысяч обезьян, принадлежащих к 22 разным видам. Особое внимание исследователи уделяют животным старшего возраста - от 18 до более чем 30 лет.

"Мы проводим скрининг пожилых обезьян, чтобы исследовать все стадии старения. Оцениваем животных в возрасте от 18 до более чем 30 лет. Проводим полный скрининг: биохимический, структурный анализ, исследуем сосуды, мозг - все. Приматы - это ближайший к нам пример. Это основа для создания регуляторной системы", - заявил Ковальчук.

Кроме того, Курчатовский институт совместно с Российским научным центром хирургии создал специальный биобанк, в котором собраны образцы крови обезьян-долгожителей. Как пояснил директор центра Константин Котенко, их будут использовать для изучения биологических механизмов старения.

Важно отметить, что Михаила Ковальчука называют давним другом российского диктатора Владимира Путина и его неформальным советником по научным вопросам. Его брат Юрий Ковальчук - миллиардер, также входящий в ближайшее окружение главы Кремля.

Сам Путин уделяет немало внимания вопросам долголетия. В частности, в сентябре 2025 года во время поездки в Китай он обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином перспективу продления человеческой жизни до 150 лет. Об этом стало известно после того, как журналисты проанализировали их разговор.

В то же время исследованиями в сфере генетики и долголетия занимается не только институт Ковальчука. К этой тематике также привлечена старшая дочь Путина Мария Воронцова, работающая врачом-эндокринологом.

В октябре она выступила в Московской школе управления "Сколково", где начала работу лаборатория долголетия. Воронцова назвала стремление человека выйти за естественные пределы продолжительности жизни попыткой "обмануть Бога".

Кроме того, российские ученые работают и над другими технологиями, которые могут способствовать продлению жизни. Среди них - замедление старения клеток с помощью генной терапии, а также выращивание органов для трансплантации внутри генетически модифицированных мини-свиней.

На такие разработки Кремль предусматривает значительное финансирование. В частности, в бюджете на 2027-2029 годы на программу "Новые технологии сохранения здоровья", направленную на поиск способов продления периода здоровой жизни, заложили почти 18 млрд рублей.