ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хоче довголіття? Путін у рази збільшив фінансування боротьби зі старінням, - ЗМІ

П'ятниця 12 вересня 2025 22:03
UA EN RU
Хоче довголіття? Путін у рази збільшив фінансування боротьби зі старінням, - ЗМІ Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За останні кілька років російський диктатор Володимир Путін значно збільшив фінансування проєктів із боротьби зі старінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новую газету".

За даними видання, у 2021-2025 роках Російський науковий фонд (РНФ) підтримав 43 проєкти у сфері фундаментальної медицини, пов'язані з вивченням старіння. Для порівняння, у 2016-2020 роках таких досліджень було профінансовано лише сім.

Дані фонду свідчать, що розмір грантів у 2025 році становить від 4 до 7 мільйонів рублів (близько 47-82 тисячі доларів) на рік із можливістю продовження фінансування на один або два роки. У 2017 році стандартні гранти були меншими - від 3 до 6 мільйонів рублів (близько 35-70 тисяч доларів).

Як пише "Новая газета", за мінімальними підрахунками, загальний обсяг фінансування проєктів зі старіння міг зрости з 21 мільйона рублів (приблизно 248 тисяч доларів) у 2016-2020 роках до 172 мільйонів (приблизно 2 мільйони 31 тисяча доларів) у 2021-2025-му. Реальна сума може бути ще вищою.

Основна частина таких проєктів припала на 2021-2023 роки, коли підтримку отримали 34 заявки. Серед них - дослідження "Механізми вродженого імунітету у формуванні фізіологічного та патологічного старіння", спрямоване на пошук маркерів, що дають змогу прогнозувати нормальне або ускладнене старіння. Інший проєкт вивчає зв'язок змін у мозку та очах із хворобою Альцгеймера та способи запобігання її розвитку.

У 2025 році РНФ підтримав п'ять медичних проєктів, у назвах яких фігурує слово "старіння".

Ще один проєкт, безпосередньо пов'язаний із темою, - "Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини". Його керівником є Марія Воронцова, яку ЗМІ називають старшою дочкою Володимира Путіна.

Розмова Путіна і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 3 вересня під час зустрічі в Пекіні російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін обговорювали питання довголіття.

Путін запевняв, що з розвитком технологій буде можливість замінювати людські органи на нові, що має стати кроком до безсмертя.

Зі свого боку Сі Цзіньпін заявляв, що тепер у 70 років "ти ще дитина", хоча раніше до такого віку доживали рідко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
Новини
Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО
Операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО, - генерал НАТО
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії