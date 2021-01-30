Друг Путина назвал "царский" дворец в Геленджике своим. Планирует сделать отель

Один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является собственником дворца под Геленджиком. Этот объект в фильме-расследовании Алексея Навального был назван "дворцом Путина".

Об этом он сказал в видео-интервью Telegram-каналу Mash.

"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", - сказал Ротенберг.

Он заявил, что комплекс в Геленджике приобрел "несколько лет назад" и добавил: "Там же нет ничего незаконного".

По его словам, он планирует превратить объект в отель. "Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат", - сказал он.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал фильм-расследование о роскошном "дворце Путина", который обошелся в 100 млрд российских рублей. За прошедшие десять дней фильм на Youtube посмотрело 103 млн человек.

Отметим, Аркадий Ротенберг является бизнес-партнером Владимира Путина с 1990-х годов и одним из бенефициаров нынешнего режима. Его структуры зарабатывают на государственных подрядах миллиарды долларов. В частности, это касается строительства моста в оккупированный Крым, а также поставок для многочисленных трубопроводов "Газпрома" (в том числе скандального "Северного потока-2)". Ротенберг и его компании с 2014 года находятся под западными санкциями.