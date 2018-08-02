Британия включила в свой список санкций 6 компаний РФ за строительство Керченского моста

Список опубликован на сайте правительства Великобритании

Правительство Великобритании включило в список санкций шесть российских компаний, причастных к строительству Керченского моста. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

В список вошли ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод Залив", ООО "Стройдгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".

Напомним, в результате решения Совета ЕС о введении санкций против шести российских компаний за строительство Керченского моста общее количество субъектов в списке санкций ЕС выросло до 44. Также в рамках текущего режима санкций Евросоюз ввел запрет на въезд для 155 человек и заморозил их активы.

Украина приветствует решение Совета ЕС о санкциях за строительство Керченского моста. В МИД подчеркнули, что введение санкций является важным предупреждением для европейских компаний не пойти той же скользкой дорожке.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) инициирует применение санкций к лицам за участие в незаконном строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму.