Друг Путіна назвав "царський" палац в Геленджику своїм. Планує зробити готель

Один з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є власником палацу під Геленджик. Цей об'єкт у фільмі-розслідуванні Олексія Навального був названий "палацом Путіна".

Про це він сказав у відео-інтерв'ю Telegram-каналу Mash.

"Це буде не секрет. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка: місце шикарне", - сказав Ротенберг.

Він заявив, що комплекс в Геленджику придбав "кілька років тому" і додав: "Там же немає нічого незаконного".

За його словами, він планує перетворити об'єкт готель. "Ми хочемо побудувати там апарт-готель, і тому там досить велика кількість кімнат", - сказав він.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального оприлюднив фільм-розслідування про розкішний "палац Путіна", який обійшовся в 100 млрд російських рублів. За минулі десять днів фільм Youtube подивилося 103 млн осіб.

Зазначимо, Аркадій Ротенберг є бізнес-партнером Володимира Путіна з 1990-х років і одним з бенефіціарів нинішнього режиму. Його структури заробляють на державних підрядах мільярди доларів. Зокрема, це стосується будівництва мосту в окупований Крим, а також поставок для численних трубопроводів "Газпрому" (у тому числі скандального "Північного потоку-2)". Ротенберг і його компанії з 2014 року знаходяться під західними санкціями.