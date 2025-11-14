ua en ru
Дрова подорожчали на 20% перед зимою: скільки коштують та які є альтернативи

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 06:00
Дрова подорожчали на 20% перед зимою: скільки коштують та які є альтернативи Склад дров (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Цього року опалювальний сезон в Україні, ймовірно, буде одним із найскладніших. На фоні атак на газову інфраструктуру, одним із варіантів для забезпечення теплом є використання твердого біопалива.

Чим відрізняються дрова, пелети та брикети, скільки вони коштують та коли їх краще купувати – у матеріалі РБК-Україна.

Якими бувають дрова

Основна відмінність між видами дров полягає у твердості деревини. Вони поділяються на твердолистяні та м’яколистяні породи, пояснив експерт Біоенергетичної асоціації України Євген Олійник. "Твердолисті породи дають більше енергії при спалюванні, тоді як м’яколисті швидше згорають і виділяють менше тепла", - додав фахівець у коментарі РБК-Україна.

До твердолистяних порід належать дуб, бук, граб, ясен, клен, акація, берест, черешня, явір. М’яколистяні – це сосна, осика, тополя, липа, верба, вільха та береза.

Важливим чинником є також вологість деревини. Свіжозрубана має надто високу вологість – до 50%, тому погано горить, димить і витрачає частину енергії на випаровування води, зауважив Олійник. Для побутового використання рівень вологості не повинен перевищувати 35%.

"Щоб дрова якісно горіли, їх треба підсушити. В природних умовах це триває від пів року до року, тоді вологість знижується до 20–30%", - пояснив експерт та додав, що найбільше тепла дають спеціально висушені дрова, які проходять термічну обробку в сушильних камерах.

Фахівець Біоенергетичної асоціації України також дав кілька порад споживачам:

  1. купувати дрова заздалегідь і зберігати їх під накриттям кілька місяців;
  2. якщо деревина має великий діаметр, її слід розколоти, щоб пришвидшити сушіння;
  3. зняти кору – це допоможе деревині швидше віддати вологу;
  4. перед спалюванням занести дрова на кілька хвилин у тепле приміщення, щоб вони прогрілися – тоді горіння буде ефективнішим.

Скільки коштують дрова

Офіційно придбати дрова в Україні можна через державний онлайн-магазин "ДроваЄ" або безпосередньо у філіях державного підприємства "Ліси України". Ціна кубометра деревини, яку офіційно реалізують лісгоспи, коливається від приблизно 700 гривень до понад 3 тисяч гривень.

У більшості випадків вартість становить 1–2 тисячі гривень за кубометр. Варто враховувати, що зазначені суми стосуються неколотих дров і не включають оплату доставки.

"Ціна, зазначена на сайті, не включає доставку, колку чи пакування. Іноді транспортні витрати можуть дорівнювати вартості самих дров", - пояснив Олійник.

Дрова подорожчали на 20% перед зимою: скільки коштують та які є альтернативиВантажівка, завантажена дровами (фото Getty Images)

Лісгоспи зазвичай продають свіжозрублену деревину, тоді як приватні компанії купують її навесні, підсушують, колють, пакують у мішки або на піддони, що підвищує кінцеву вартість, додав експерт. "Такі компанії надають якісніший продукт, але й ціна вища – іноді вдвічі порівняно з лісгоспами", - зазначив він.

В інтернет-магазинах вартість дров суттєво різниться та залежить від породи деревини. На одному зі сайтів з продажу біопалива ціна дров становить від 1800 до 2300 гривень за кубометр. На іншій торговельній платформі дрова пропонують у межах 2500–3100 гривень за кубометр. Окрім того, у продажу є колоті дрова в ящиках – їхня ціна коливається від 5400 до 6900 гривень за 2,1 складометра (складометр становить приблизно 0,7 кубометра колотих дров – ред.).

Перед початком опалювального сезону 2025 року дрова подорожчали приблизно на 20%, зазначив Олійник та додав, що купувати дрова слід завчасно – одразу після завершення сезону.

"Це дозволяє отримати нижчу ціну й висушити деревину до осені", - пояснив Олійник.

Що таке пелети та ціни на них

Пелети – це альтернатива дровам у вигляді дрібних гранул. Вони виготовляються з продуктів переробки деревини або аграрного виробництва, пояснив менеджер компанії Heathub, що спеціалізується на продажу опалювальних систем.

Їх виготовляють із тирси, лушпиння соняшника, соломи чи інших рослинних залишків. Порівняно з дровами, пелети мають значно більшу теплотворність.

"Пелета дає у два з половиною рази більше енергії, ніж звичайна деревина" – зазначив фахівець у коментарі РБК-Україна.

Ще однією перевагою є можливість автоматизації процесу опалення. Пелетні котли обладнуються спеціальним пальником, який може працювати автономно до тижня без додаткового втручання.

"Ви завантажуєте пелету, котел працює цілий тиждень, потім очищаєте його від попелу – і знову запускаєте. Усе відбувається автоматично", - пояснив експерт Heathub.

Щодо вартості цього виду твердого біопалива, то на ринку спостерігається широкий діапазон цін. Середня ціна, за словами менеджера, становить від 6 до 10 тисяч гривень за тонну, хоча на деяких сайтах вартість сягає 14–15 тисяч. Все залежить від виду сировини.

"Деревні пелети зазвичай дорожчі, бо мають більший коефіцієнт корисної дії. Пелети з лушпиння соняшника – дешевші, але й менш енергоефективні", - уточнив він.

Які є брикети та скільки вони коштують

Паливні брикети – це спресовані відходи деревообробки – фактично тирса, яка під високим тиском формується у щільні блоки, пояснив представник Heathub. "Вони щільніші, горять довше, але котел на них не може працювати автоматично, як у випадку з пелетами" - розповів фахівець.

Перевагою брикетів він називає тривалість горіння. Якщо дрова згорають у середньому за 4 години, то брикети можуть підтримувати тепло до 8 годин, хоч і з дещо нижчою температурою. Такий тип палива зручний для побутового використання у невеликих котлах або камінах.

Паливні брикети відрізняються за формою та способом виготовлення. Найпоширеніші три типи – NESTRO, RUF та Pini&Kay.

NESTRO – мають високу щільність і добре горять. Їхній недолік – чутливість до вологи. В інтернет-магазинах цей тип паливних брикетів продається в середньому по 12 700 гривень за тонну.

RUF – квадратні або прямокутні брикети, які нагадують цеглу. Вони мають найнижчу щільність серед основних типів і теж не надто стійкі до вологи. Такі брикети коштують в середньому 11 200 гривень за тонну.

Pini&Kay – циліндричні або багатогранні брикети з отвором посередині, що покращує подачу повітря під час горіння. Їх виготовляють при високій температурі (до 350°C), тому поверхня стає міцною й вологостійкою. В інтернет-магазинах брикети Pini&Kay коштують в середньому 12 500 гривень за тонну.

Яке паливо вибрати

Дрова залишаються базовим варіантом для класичного пічного опалення й простих твердопаливних котлів, зазначив Євген Олійник. "Дрова – це традиційне паливо для звичайних пічок, грубок та котлів", - сказав він.

Дрова подорожчали на 20% перед зимою: скільки коштують та які є альтернативиДрова, що горять у печі (фото Pixabay)

Головна перевага дров, на його думку, – доступність і низька ціна. Проте такі системи вимагають постійної уваги: коли дрова згоряють, їх потрібно підкладати вручну.

Пелети, або гранули, за словами експерта, підходять передусім для сучасних котлів з автоматичною подачею палива. Такі системи значно зменшують необхідність втручання людини: "Автоматичний котел подає гранули сам, підтримує протягом доби потрібну температуру і вимагає мінімального обслуговування", - пояснив фахівець.

Втім, якщо пелети використовувати у звичайному котлі, вони перетворюються на дороге та незручне паливо. "У старому котлі їх доведеться підкидати, як вугілля, і це буде дуже дорого", - додав він.

Паливні брикети – це "покращені дрова". Вони краще і довше горять, дають вищу температуру, але й ціна в них вища, ніж у дров, зазначив експерт.

Тим, хто планує встановлювати новий котел, Євген Олійник радить орієнтуватися не лише на ефективність палива, а й на реалії енергосистеми. Пелетні котли хоч і зручні, але залежать від електропостачання, адже автоматизована система подачі не працює без живлення. "У сучасних умовах перебої можуть зупинити роботу сучасного котла", - зауважив він.

Для сільської місцевості та приватних будинків експерт традиційно рекомендує класичні твердопаливні котли або печі. "У звичайній сільській місцевості звичайний котел чи груба – це найбільш надійний варіант", - підсумував Олійник.

Нагадаємо, твердопаливні котли бувають різних типів, кожен з яких має свої переваги й недоліки. У матеріалі РБК-Україна розповідається як вибрати та встановити твердопаливний котел, а також скільки коштують такі пристрої.

Неправильні налаштування, нагар чи зношення деталей газового котла можуть суттєво підвищити споживання газу. Старі котли знижують свій ККД із роками: через зношеність теплообмінника або нагар на пальниках їхня тепловіддача може значно впасти. РБК-Україна розповідало яких помилок слід уникати при використанні газового котла

Через масові відключення світла багато українців почали використовувати генератори, щоб заживити електроприлади в домівках. Ціна електроенергії, отриманої з бензинового або дизельного генератора, у кілька разів перевищує тариф, встановлений державою, та може доходити до 30 гривень за кіловат-годину.

