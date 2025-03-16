Дроти для прикурювання автомобіля: що важливо знати перед покупкою

Під'єднати два товсті кабелі від акумулятора іншого автомобіля до вашої батареї – це останній спосіб завести холодний двигун, якщо розряджений акумулятор не може розкрутити стартер. Проте, щоб цей нехитрий метод порятунку приніс успіх, потрібна лише одна умова: зазначені чарівні дроти мають бути якісними. Що це означає?

Чому кабель для підкурювання створює проблеми

До пускового кабеля є кілька вимог, проконтролювати які цілком реально навіть неозброєним оком. Всі нюанси пояснюються тим, що сила струму, яку він повинен передати, досить значна, близько 200–300 ампер (залежно від об’єму двигуна та температури оливи в його картері). Відтак, ключовим фактором є електричний опір кабеля: якщо він занадто високий, частина струму, образно кажучи, загубиться по дорозі і решти може не вистачити для запуску стартера.

Основні втрати струму відбуваються в мідній жилі кабеля та у місцях її з'єднань з затискачами-"крокодилами". У разі поганого контакту можливе нагрівання, велике падіння напруги (до 2–5 вольт), через що енергії все одно буде недостатньо – так само, як це має місце з вашим рідним посадженим акумулятором.

Тому, обираючи пусковий кабель, зверніть увагу на такі деталі:

Сумарна товщина мідної жили кабелю має бути мінімум 4,5 – 5 мм. Акцентуємо – важливий діаметр саме міді, а не загальна товщина дроту разом з пластиком чи гумою ізоляції;

Затискувачі для клем мають бути міцними, з жорсткими пружинами, а головне – з великою контактною поверхнею. Інакше падіння напруги у місцях під’єднання до клем акумуляторів буде завеликим;

Важливо, щоб кабель у своїх затискувачах був зафіксований надійно, жорстко, і з великою площею контакту з металом "крокодила". В ідеалі мідний дріт буває з’єднаний з обома частинами затискувача;

Дуже довгий кабель – це не дуже добре, бо у ньому будуть більші втрати на опір. Ціна також залежить від кількості міді, тобто від довжини. Зазвичай буває достатньо 2,5 м;

Кабель має бути гнучким, в першу чергу на морозі. Це важко з’ясувати при покупці в приміщенні, але майте на увазі: коли неякісна пластикова ізоляція на холоді потріскається і з часом обсиплеться з мідного провідника, може статися коротке замкнення – АКБ вийдуть з ладу, та ще й не виключена невеличка пожежа.

Коротко

Маємо сказати чесно: підкурювання від іншої машини – це не дуже добре. Адже в умовах теперішнього українського клімату сучасний автомобіль, навіть геть немолодий, має завжди заводитись без жодних проблем.

Зважте на ціну гарного стартового кабеля, врахуйте, що не завжди поряд знайдеться колега, готовий дати вам підкурити – і подумайте, чи не варто стежити за тим, щоб ваша машина завжди була у справному стані? Особливо в холодний період і особливо далеко від дому. На будь-якій СТО вам приведуть до ладу ті насправді нечисленні системи, від яких залежить старт і робота двигуна.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і AutoBild.