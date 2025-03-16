Провода для прикуривания автомобиля: что важно знать перед покупкой

Подключить два толстых кабеля от аккумулятора другого автомобиля к вашей батарее - это последний способ завести холодный двигатель, если разряженный аккумулятор не может раскрутить стартер. Однако, чтобы этот нехитрый метод спасения принес успех, нужно лишь одно условие: указанные волшебные провода должны быть качественными. Что это значит?

Почему кабель для подкуривания создает проблемы

К пусковому кабелю есть несколько требований, проконтролировать которые вполне реально даже невооруженным глазом. Все нюансы объясняются тем, что сила тока, которую он должен передать, довольно внушительная, порядка 200-300 ампер (в зависимости от объема двигателя и температуры масла в его картере). Следовательно, ключевым фактором является электрическое сопротивление кабеля: если оно слишком высокое, часть тока, образно говоря, потеряется по дороге и остального может не хватить для запуска стартера.

Основные потери тока происходят в медной жиле кабеля и в местах ее соединений с зажимами-"крокодилами". В случае плохого контакта возможен нагрев, большое падение напряжения (до 2-5 вольт), из-за чего энергии все равно будет недостаточно - так же, как это имеет место с вашим родным посаженным аккумулятором.

Поэтому, выбирая пусковой кабель, обратите внимание на такие детали:

Суммарная толщина медной жилы кабеля должна быть минимум 4,5 - 5 мм. Акцентируем - важен диаметр именно меди, а не общая толщина провода вместе с пластиком или резиной изоляции;

Зажимы для клемм должны быть прочными, с жёсткими пружинами, а главное - с большой контактной поверхностью. Иначе падение напряжения в местах подключения к клеммам аккумуляторов будет слишком большим;

Важно, чтобы кабель в своих зажимах был зафиксирован надёжно, жёстко, и с большой площадью контакта с металлом "крокодила". В идеале медный провод бывает соединен с обеими частями зажима;

Очень длинный кабель - это не очень хорошо, так как в нем будут большие потери на сопротивление. Цена также зависит от количества меди, то есть от длины. Обычно бывает достаточно 2,5 м;

Кабель должен быть гибким, в первую очередь на морозе. Это трудно выяснить при покупке в помещении, но имейте в виду: когда некачественная пластиковая изоляция на холоде потрескается и со временем осыплется с медного проводника, может произойти короткое замыкание - АКБ выйдут из строя, да еще и не исключен небольшой пожар.

Вкратце

Должны сказать честно: подкуривание от другой машины - это не очень хорошо. Ведь в условиях нынешнего украинского климата современный автомобиль, даже совсем немолодой, должен всегда заводиться без проблем.

Учтите цену хорошего стартового кабеля, учтите, что не всегда рядом найдется коллега, готовый дать вам подкурить - и подумайте, не стоит ли следить за тем, чтобы ваша машина всегда была в исправном состоянии? Особенно в холодный период и особенно вдали от дома. На любой СТО вам приведут в порядок те на самом деле немногочисленные системы, от которых зависит старт и работа двигателя.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и AutoBild.