Провода для прикуривания автомобиля: что важно знать перед покупкой

Этот элементарный девайс, который может спасти водителя в случае отказа аккумулятора, так же может оказаться и непригодным к делу. И таких стартовых кабелей на рынке, вероятно, не менее половины. Рассказываем, как приобрести правильные провода для подкуривания.
О том, как отличить правильный кабель для подкуривания авто, читайте в материале РБК-Украина.
Подключить два толстых кабеля от аккумулятора другого автомобиля к вашей батарее - это последний способ завести холодный двигатель, если разряженный аккумулятор не может раскрутить стартер. Однако, чтобы этот нехитрый метод спасения принес успех, нужно лишь одно условие: указанные волшебные провода должны быть качественными. Что это значит?
К пусковому кабелю есть несколько требований, проконтролировать которые вполне реально даже невооруженным глазом. Все нюансы объясняются тем, что сила тока, которую он должен передать, довольно внушительная, порядка 200-300 ампер (в зависимости от объема двигателя и температуры масла в его картере). Следовательно, ключевым фактором является электрическое сопротивление кабеля: если оно слишком высокое, часть тока, образно говоря, потеряется по дороге и остального может не хватить для запуска стартера.
Основные потери тока происходят в медной жиле кабеля и в местах ее соединений с зажимами-"крокодилами". В случае плохого контакта возможен нагрев, большое падение напряжения (до 2-5 вольт), из-за чего энергии все равно будет недостаточно - так же, как это имеет место с вашим родным посаженным аккумулятором.
Поэтому, выбирая пусковой кабель, обратите внимание на такие детали:
Должны сказать честно: подкуривание от другой машины - это не очень хорошо. Ведь в условиях нынешнего украинского климата современный автомобиль, даже совсем немолодой, должен всегда заводиться без проблем.
Учтите цену хорошего стартового кабеля, учтите, что не всегда рядом найдется коллега, готовый дать вам подкурить - и подумайте, не стоит ли следить за тем, чтобы ваша машина всегда была в исправном состоянии? Особенно в холодный период и особенно вдали от дома. На любой СТО вам приведут в порядок те на самом деле немногочисленные системы, от которых зависит старт и работа двигателя.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и AutoBild.
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