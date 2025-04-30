Дроновый террор Харькова: число раненых возросло до 45, задействовано 13 бригад "скорой"

По обновленным данным, в Харькове снова увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара дронами-камикадзе вечером накануне. Более десяти бригад "экстренки" задействовали для оказания помощи пострадавшим.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

" Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Для помощи пострадавшим в Харькове было задействовано 13 бригад экстренной медицинской помощи ", - проинформировал глава ОВА.

Отметим, что до этого была информация о 38 пострадавших.

Чиновник утром проинформировал, что по состоянию на это утро известно об уже 45 пострадавших в результате вражеского обстрела Харькова с применением ударных беспилотников.

Удары БПЛА по Харькову вечером 29 апреля

Как сообщалось ранее, в понедельник вечером на фоне угрозы атаки дронов в Харькове прогремело несколько взрывов. Представители местной власти рассказали, что в результате ударов БПЛА в городе были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия, а также - две городские больницы.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в целом под воздушным ударом были гражданские объекты в четырех районах Харькова.

Также стало известно, для атаки на Харьков российские оккупанты применяли БПЛА "Герань-2".

В ОВА рассказали, что в Харькове среди пострадавших были 5-летняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина.

Ночью также появились видео и фото последствий дроновой атаки на Харьков. В ГСЧС проинформировали, что в результате обстрела в городе были масштабные пожары в нескольких районах города, а также были разрушения.

Добавим, в течение ночи и под утро российские захватчики продолжили запускать дроны-камикадзе в сторону Харькова для новой волны атак.

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