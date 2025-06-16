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Дронові атаки РФ спричинили масштабні екологічні втрати в Києві та області, - Міндовкілля

Фото: Київ та область зазнали масштабних екологічних втрат через атаку дронів РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські дрони атакували у червні Київ та область, спричинивши масштабне забруднення довкілля. Повідомляють про значні екологічні втрати та ризики для здоров’я мешканців.

У червні 2025 року Київ і Київська область опинилися під масштабною атакою російських безпілотників.

Лише 6 та 10 червня в повітря регіону потрапило понад 1900 тонн шкідливих речовин.

За попередніми оцінками, екологічні збитки перевищили 5,7 млн гривень.

Внаслідок атак зафіксовано масове горіння палива, будівельних матеріалів, пластику та техніки без жодної фільтрації шкідливих викидів у повітря.

У Міндовкіллі наголошують, що це не просто руйнування інфраструктури, а системне нищення довкілля, що створює довготривалі ризики для здоров’я мешканців Києва та області.

Масована атака на Київ та область

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

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