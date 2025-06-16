Дронові атаки РФ спричинили масштабні екологічні втрати в Києві та області, - Міндовкілля

Масована атака на Київ та область

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено десятки приватних будинків, автомобілів, ангарів, а також постраждала одна людина.

Російські війська в ніч на 10 червня масовано атакували Київ дронами, а також застосували ракети. В місті пожежі та руйнування в 7 районах, є постраждалі.

Що відомо про обстріл РФ на Київ 10 червня читайте в матеріалі РБК-Україна.

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