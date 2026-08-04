Дронове "сафарі": Росія тероризує цивільних українців, зафіксовано понад 16 тисяч випадків

Росія тероризує Херсон fpv-дронами

Генпрокурор зазначив, що вранці 4 серпня на звичайному ринку у Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця.

"Він кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об'єкту. Не техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії. Чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надано медичну допомогу", - говорить Кравченко.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, уточнив чиновник.

Дронове "сафарі" на українців

Кравченко додав, що це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора дронів армії Росії.

"Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях", - каже генпрокурор.

Фото: дані про воєнні злочини армії РФ проти українців з застосуванням fpv-дронів (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Росія показово нехтує нормами міжнародного права. З початку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних.

Найбільше таких злочинів на:

Херсонщині,

Донеччині,

Дніпропетровщині,

Сумщині.

Якщо взяти статистику таких злочинів по роках, то:

2022-2023 роках - 187;

2024-ий рік - 2 685;

2025-ий рік - 7 787.

"Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі", - заявив Кравченко.

З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів. Майже 7 тисяч постраждалих, серед них - 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей, уточнив генпрокурор.

На кого "полює" Росія

Особливо прицільно країна-агресорка "полює" на:

медичних працівників,

рятувальників,

поліцейських, журналістів,

комунальників,

представників гуманітарних місій.

Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару.

Реакція України

Генпрокурор зауважив, що завдання правоохоронців - встановити:

оператора,

підрозділ,

весь ланцюг командування.

"У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини буде невідворотною", - резюмував Кравченко.