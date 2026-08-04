Дронове "сафарі": Росія тероризує цивільних українців, зафіксовано понад 16 тисяч випадків

Сьогоднішній випадок у Херсоні став одним з понад 2600 атак РФ по жителях України з початку 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Руслана Кравченка у Telegram.
Генпрокурор зазначив, що вранці 4 серпня на звичайному ринку у Херсоні російський дрон атакував 52-річного продавця.
"Він кружляв. Вичікував. І вдарив. Не по військовому об'єкту. Не техніці. По цивільній людині, яка не мала жодного стосунку до армії. Чоловік отримав вибухову травму, контузію та осколкові поранення, йому надано медичну допомогу", - говорить Кравченко.
Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, уточнив чиновник.
Кравченко додав, що це не поодинокий випадок жорстокості окремого оператора дронів армії Росії.
"Дистанційні вбивства мирного населення за допомогою FPV-дронів стали методом терору на прифронтових територіях", - каже генпрокурор.
Росія показово нехтує нормами міжнародного права. З початку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень за атаками дронів малого радіуса дії по цивільних.
Найбільше таких злочинів на:
Якщо взяти статистику таких злочинів по роках, то:
"Це не випадковість і не "побічний ефект" бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі", - заявив Кравченко.
З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів. Майже 7 тисяч постраждалих, серед них - 179 дітей. 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей, уточнив генпрокурор.
Особливо прицільно країна-агресорка "полює" на:
Також зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БПЛА тактики подвійного удару.
Генпрокурор зауважив, що завдання правоохоронців - встановити:
"У низці кримінальних проваджень імена вже відомі. Відповідальність за ці злочини буде невідворотною", - резюмував Кравченко.
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на відео так званого дронового "сафарі" на мирних жителів Херсона.
Нагадаємо, 4 серпня звичайний мешканець Миколаївщини привіз продавати овочі у Херсон і дивом вижив під час атаки дрона.