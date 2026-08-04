Дроновое "сафари": Россия терроризирует гражданских украинцев, зафиксировано более 16 тысяч случаев

Сегодняшний случай в Херсоне стал одной из более 2600 атак РФ по жителям Украины с начала 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.
Генпрокурор отметил, что утром 4 августа на обычном рынке в Херсоне российский дрон атаковал 52-летнего продавца.
"Он кружил. Выжидал. И ударил. Не по военному объекту. Не по технике. По гражданскому человеку, который не имел никакого отношения к армии. Мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь", - говорит Кравченко.
Херсонская областная прокуратура приступила к досудебному расследованию по факту военного преступления, уточнил чиновник.
Кравченко добавил, что это не редкий случай жестокости отдельного оператора дронов армии России.
"Дистанционные убийства мирного населения с помощью FPV-дронов стали методом террора на прифронтовых территориях", - говорит генпрокурор.
Россия показательно пренебрегает нормами международного права. С начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано более 16 тысяч уголовных производств по атакам дронов малого радиуса действия по гражданским.
Больше всего таких преступлений на:
Если взять статистику таких преступлений по годам, то:
"Это не случайность и не "побочный эффект" боевых действий. Это избранная продолжающаяся до сих пор тактика российских преступников", - заявил Кравченко.
С начала 2026 года уже зафиксировано 2614 таких преступлений. Около 7 тысяч пострадавших, среди них - 179 детей. 967 человек погибли, включая 10 детей, уточнил генпрокурор.
Особенно прицельно страна-агрессор "охотится" на:
Также зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БПЛА тактики двойного удара.
Генпрокурор отметил, что задача правоохранителей - установить:
"В ряде уголовных производств имена уже известны. Ответственность за эти преступления будет неотвратимой", - резюмировал Кравченко.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на видео так называемого дронового сафари на мирных жителей Херсона.
Напомним, 4 августа обычный житель Николаевщины привез продавать овощи в Херсон и чудом выжил во время атаки дрона.