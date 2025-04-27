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Дронова атака РФ: у Павлограді є жертва і постраждала, у Дніпрі пошкоджені будинки

Фото: наслідки дронового удару по Павлограду 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області цієї ночі зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами глави ОВА, у Павлограді в результаті дронових ударів загинув чоловік, а також постраждала 14-річна дівчина. Чиновник додав, що дитина перебуває під наглядом лікарів. 

Крім того, у Павлограді були пошкоджені два багатоквартирні будинки, також сталося займання в одній з будівель. 

Наслідки дронової атаки на Павлоград 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Також були руйнування в Павлоградському районі у Вербківській громаді через удар БПЛА - там ворог влучив по сільгосппідприємству. В результаті обстрілу загинули 500 голів свійської тварини. 

"Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів", - передав Лисак.

Наслідки ударів БПЛА по Дніпру 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Своєю чергою мер Дніпра додав, що через нічну російську атаку у семи багатоповерхівках міста вибило щонайменше 150 вікон. Він уточнив, що на перших поверхах "потрощило й вітрини звичайних магазинів". 

"Нині до медиків ніхто з людей не звертався. Сподіваюся й не буде. Радіус уламків чималий. Комунальники вже стали до прибирання скла, гілля та будівельного сміття з прилеглих вулиць". - поінформував міський голова. 

Крім того, додав Філатов, у Дніпрі було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса, яку вже полагодили.

 

Наслідки дронової атаки на Дніпро 27 квітня (фото: t.me/borys_filatovv)

В результаті повітряної атаки у Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини фіксуються пошкодження на двох підприємствах. Глава ОВА розповів, були потрощені будинок місцевих і гараж.

Наслідки дронової атаки на Синельниківський район 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, вже вранці росіяни вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю. У місті були пошкоджені 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Обійшлося без постраждалих.

 

Наслідки ударів БПЛА по Нікопольському району 27 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Лисак також поінформував, що у ніч проти 27 квітня силами і засобами ППО було знищено 13 ударних безпілотників ворога.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, напередодні ввечері, 26 квітня, російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе у бік України, й у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Також додамо, що вночі тривала робота ППО у Київській, Одеській та Запорізькій областях. Крім того, в пабліках писали про вибухи у Дніпрі та Павлограді Дніпропетровської області.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі лунали вибухи.

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