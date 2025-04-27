Дроновая атака РФ: в Павлограде есть жертва и пострадавшая, в Днепре повреждены дома

По словам главы ОВА, в Павлограде в результате дроновых ударов погиб мужчина, а также пострадала 14-летняя девочка. Чиновник добавил, что ребенок находится под наблюдением врачей.

Кроме того, в Павлограде были повреждены два многоквартирных дома, также произошло возгорание в одном из зданий.

Последствия дроновой атаки на Павлоград 27 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Также были разрушения в Павлоградском районе в Вербковской громаде из-за удара БПЛА - там враг попал по сельхозпредприятию. В результате обстрела погибли 500 голов домашнего скота.

"Громко было и в областном центре. В Днепре побиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов", - передал Лысак.

Последствия ударов БПЛА по Днепру 27 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

В свою очередь мэр Днепра добавил, что из-за ночной российской атаки в семи многоэтажках города выбило не менее 150 окон. Он уточнил, что на первых этажах "разбило и витрины обычных магазинов".

"Сейчас к медикам никто из людей не обращался. Надеюсь и не будет. Радиус обломков немалый. Коммунальщики уже приступили к уборке стекла, веток и строительного мусора с прилегающих улиц". - проинформировал городской голова.

Кроме того, добавил Филатов, в Днепре была повреждена и контактная сеть троллейбуса, которую уже починили.

Последствия дроновой атаки на Днепр 27 апреля (фото: t.me/borys_filatovv)

В результате воздушной атаки в Межевской и Славгородской громадах Синельниковщины фиксируются повреждения на двух предприятиях. Глава ОВА рассказал, были разбиты дом местных и гараж.

Последствия дроновой атаки на Синельниковский район 27 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, уже утром россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю. В городе были повреждены 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Обошлось без пострадавших.

Последствия ударов БПЛА по Никопольскому району 27 апреля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Лысак также проинформировал, что в ночь на 27 апреля силами и средствами ПВО было уничтожено 13 ударных беспилотников врага.