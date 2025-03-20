Дронова атака РФ по Кропивницьку: у ДСНС показали фото наслідків

Зміна руху поїздів в Кіровоградській області

Нагадаємо, цієї ночі в "Укрзалізниці" попередили, що внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інфраструктуру. Внаслідок цього було змінено рух низки поїздів.

Зокрема, українців попередили, що через прямування обхідним шляхом затримка потягів буде не менше ніж на 3 години. Водночас жоден рейс далекого сполучення не скасовано. Крім того, до станцій в Кіровоградській області, які залізничники були вимушені оминати, в УЗ пообіцяли довезти пасажирів ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.