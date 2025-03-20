Дроновая атака РФ по Кропивницкому: в ГСЧС показали фото последствий

Изменение движения поездов в Кировоградской области

Напомним, этой ночью в «Укрзализныце» предупредили, что в результате российской атаки беспилотниками была повреждена инфраструктура. Вследствие этого было изменено движение ряда поездов.

В частности, украинцев предупредили, что из-за следования обходным путем задержка поездов будет не менее чем на 3 часа. В то же время ни один рейс дальнего следования не отменен. Кроме того, к станциям в Кировоградской области, которые железнодорожники были вынуждены обходить, в УЗ пообещали довезти пассажиров утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

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