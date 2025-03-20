Дронова атака РФ по Кропивницьку: у ДСНС показали фото наслідків

Внаслідок нічної атаки РФ по Кропивницьку зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Наразі відомо про кількість постраждалих через обстріл росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Надзвичайники уточнили, що від ДСНС залучено 65 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. Крім того, повідомляється, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

На місці подій працюють усі відповідні служби. Психологи ДСНС надали допомогу вже 25 людям. Також розгорнуто пункт незламності.

За попередніми даними, постраждало 8 осіб, з них 1 дитина.

"Вночі 19 березня росіяни завдали ударів безпілотниками по Кропивницькому. Внаслідок атаки зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки у декількох районах: вибиті вікна, зруйновані балкони, зазнали ушкоджень конструкції", - йдеться у повідомленні.

Зміна руху поїздів в Кіровоградській області

Нагадаємо, цієї ночі в "Укрзалізниці" попередили, що внаслідок російської атаки безпілотниками було пошкоджено інфраструктуру. Внаслідок цього було змінено рух низки поїздів.

Зокрема, українців попередили, що через прямування обхідним шляхом затримка потягів буде не менше ніж на 3 години. Водночас жоден рейс далекого сполучення не скасовано. Крім того, до станцій в Кіровоградській області, які залізничники були вимушені оминати, в УЗ пообіцяли довезти пасажирів ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

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