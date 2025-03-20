Дроновая атака РФ по Кропивницкому: в ГСЧС показали фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники уточнили, что от ГСЧС привлечено 65 человек личного состава и 15 единиц техники. Кроме того, сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

На месте событий работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь уже 25 людям. Также развернут пункт несокрушимости.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.

"Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции", - говорится в сообщении.

Изменение движения поездов в Кировоградской области

Напомним, этой ночью в «Укрзализныце» предупредили, что в результате российской атаки беспилотниками была повреждена инфраструктура. Вследствие этого было изменено движение ряда поездов.

В частности, украинцев предупредили, что из-за следования обходным путем задержка поездов будет не менее чем на 3 часа. В то же время ни один рейс дальнего следования не отменен. Кроме того, к станциям в Кировоградской области, которые железнодорожники были вынуждены обходить, в УЗ пообещали довезти пассажиров утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

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