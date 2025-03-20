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Дроновая атака РФ по Кропивницкому: в ГСЧС показали фото последствий

Четверг 20 марта 2025 05:36
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Дроновая атака РФ по Кропивницкому: в ГСЧС показали фото последствий Фото: последствия обстрела Кропивницкого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В результате ночной атаки РФ по Кропивницкому зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Известно о количестве пострадавших из-за обстрела россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"Ночью 19 марта россияне нанесли удары беспилотниками по Кропивницкому. В результате атаки подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. Повреждены жилые дома в нескольких районах: выбиты окна, разрушены балконы, получили повреждения конструкции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.

На месте событий работают все соответствующие службы. Психологи ГСЧС оказали помощь уже 25 людям. Также развернут пункт несокрушимости.

Чрезвычайники уточнили, что от ГСЧС привлечено 65 человек личного состава и 15 единиц техники. Кроме того, сообщается, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.

Изменение движения поездов в Кировоградской области

Напомним, этой ночью в «Укрзализныце» предупредили, что в результате российской атаки беспилотниками была повреждена инфраструктура. Вследствие этого было изменено движение ряда поездов.

В частности, украинцев предупредили, что из-за следования обходным путем задержка поездов будет не менее чем на 3 часа. В то же время ни один рейс дальнего следования не отменен. Кроме того, к станциям в Кировоградской области, которые железнодорожники были вынуждены обходить, в УЗ пообещали довезти пассажиров утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами.

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