У Татарстані оголосили режим безпілотної небезпеки. В усіх аеропортах республіки - у Казані, Нижньокамську та Бугульмі - обмежили польоти.

OSINT-аналітик ASTRA вивчив відео очевидців і дійшов висновку, що горить саме нафтоперекачувальна станція. Вона розташована приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною.

Згодом пресслужба глави Татарстану, на яку посилається російське агентство ТАСС, заявила, що дрони атакували резервуари для зберігання нафти. За її даними, пошкоджено кілька об'єктів.

Станцію вже атакували 19 листопада. Тоді місцева влада заявляла, що "великої пожежі вдалося уникнути".

Що відомо про НПС "Калейкіно"

Станція приймає, зберігає та перекачує нафту з родовищ Татарстану, Західного Сибіру, Удмуртії та Башкортостану. Там працює система змішування, яка доводить нафту різної якості до єдиних стандартів за вмістом сірки.

Далі нафта йде магістральними нафтопроводами, зокрема гілкою "Дружба", у напрямку Нижнього Новгорода і Самари. Також її постачають на нафтопереробні заводи, зокрема на комплекс "ТАНЕКО" в Нижньокамську.

На станції є великий резервуарний парк. Окремі резервуари вміщують до 50 тисяч кубометрів нафти кожен.

В ASTRA зазначають, що "Калейкіно" об'єднує потоки нафти з різних регіонів. Тому збої в роботі станції чи пошкодження резервуарів зачеплять увесь ланцюг постачання - і для переробки всередині Росії, і для експорту.