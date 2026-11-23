В Татарстане был объявлен режим беспилотной опасности. Во всех аэропортах республики - в Казани, Нижнекамске и Бугульме - ограничили полеты.

OSINT-аналитик ASTRA изучил видео очевидцев и пришел к выводу, что горит именно нефтеперекачивающая станция. Она расположена примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

Впоследствии пресс-служба главы Татарстана, на которую ссылается российское агентство ТАСС, заявила, что дроны атаковали резервуары для хранения нефти. По ее данным, повреждены несколько объектов.

Станцию уже атаковали 19 ноября. Тогда местные власти заявляли, что "большого пожара удалось избежать".

Что известно о НПС "Калейкино"

Станция принимает, хранит и перекачивает нефть с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана. Там работает система смешения, которая доводит нефть разного качества до единых стандартов по содержанию серы.

Далее нефть идет по магистральным нефтепроводам, в частности ветвью "Дружба", в направлении Нижнего Новгорода и Самары. Также ее поставляют на нефтеперерабатывающие заводы, в частности, на комплекс "ТАНЕКО" в Нижнекамске.

На станции есть большой резервуарный парк. Отдельные резервуары вмещают до 50 тысяч кубометров нефти каждый.

В ASTRA отмечают, что Калейкино объединяет потоки нефти из разных регионов. Поэтому сбои в работе станции или повреждения резервуаров коснутся всей цепи поставок - и для переработки внутри России, и для экспорта.