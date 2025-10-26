ua en ru
Дрони й імпровізація: CNN дізнався про новий рівень "битви розуму" між Україною та РФ

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 12:34
Дрони й імпровізація: CNN дізнався про новий рівень "битви розуму" між Україною та РФ Фото: війна в Україні стала змаганням інновацій і імпровізацій (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Імпровізація і технологічні новації кардинально змінюють сучасну війну. Нині й Україна, і Росія все частіше перетворюють на бойові платформи прості літаки, дрони та старі боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Війна між Україною та Росією давно перестала бути лише питанням кількості озброєнь - вирішальну роль відіграють технологічні інновації та здатність швидко адаптуватися.

Обидві сторони використовують різні технічні рішення - від легкомоторних літаків із бомбовим навантаженням до морських дронів і керованих авіабомб із дальністю близько 200 км.

Одним із прикладів таких простих, але ефективних методів став удар по заводу вибухових речовин у Дзержинську, виконаний легкомоторним літаком з автоматичною навігацією та примітивною бомбою. За повідомленнями, подібні операції проводить 14-й полк Сил спеціальних операцій України.

Водночас російські сили почали застосовувати керовані авіабомби з реактивним двигуном і дальністю до приблизно 200 км, що значно перевищує можливості звичайних плануючих бомб і ускладнює роботу української ППО.

Широке впровадження штучного інтелекту, робототехніки та безпілотних систем також змінює ситуацію на полі бою. Особливо помітним досягненням України стали морські дрони, які вплинули на баланс сил на морі.

Застосування легкомоторних літаків із кулеметним озброєнням для перехоплення ворожих безпілотників показує: прості модернізовані засоби можуть давати відчутну перевагу.

Автори матеріалу підкреслюють, що серійне виробництво високотехнологічних систем займає роки, тоді як швидка імпровізація часто вирішує результат у поточному моменті. Через це сучасна війна стала безперервним технічним змаганням - від маловартісних "франкенштейнів" до складних ракетних і дронових комплексів.

Зауважимо, що не так давно у НАТО розкрили, як Україна допомагає Заходу готуватися до потенційної війни.

