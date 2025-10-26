ua en ru
Дроны и импровизация: CNN узнал о новом уровне "битвы разума" между Украиной и РФ

Украина, Воскресенье 26 октября 2025 12:34
UA EN RU
Дроны и импровизация: CNN узнал о новом уровне "битвы разума" между Украиной и РФ Фото: война в Украине стала соревнованием инноваций и импровизаций (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Импровизация и технологические новации кардинально меняют современную войну. Сейчас и Украина, и Россия все чаще превращают в боевые платформы простые самолеты, дроны и старые боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Война между Украиной и Россией давно перестала быть лишь вопросом количества вооружений - решающую роль играют технологические инновации и способность быстро адаптироваться.

Обе стороны используют различные технические решения - от легкомоторных самолетов с бомбовой нагрузкой до морских дронов и управляемых авиабомб с дальностью около 200 км.

Одним из примеров таких простых, но эффективных методов стал удар по заводу взрывчатых веществ в Дзержинске, выполненный легкомоторным самолетом с автоматической навигацией и примитивной бомбой. По сообщениям, подобные операции проводит 14-й полк Сил специальных операций Украины.

В то же время российские силы начали применять управляемые авиабомбы с реактивным двигателем и дальностью до примерно 200 км, что значительно превышает возможности обычных планирующих бомб и усложняет работу украинской ПВО.

Широкое внедрение искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем также меняет ситуацию на поле боя. Особенно заметным достижением Украины стали морские дроны, которые повлияли на баланс сил на море.

Применение легкомоторных самолетов с пулеметным вооружением для перехвата вражеских беспилотников показывает: простые модернизированные средства могут давать ощутимое преимущество.

Авторы материала подчеркивают, что серийное производство высокотехнологичных систем занимает годы, тогда как быстрая импровизация часто решает результат в текущем моменте. Из-за этого современная война стала непрерывным техническим соревнованием - от малозатратных "франкенштейнов" до сложных ракетных и дроновых комплексов.

Заметим, что не так давно в НАТО раскрыли, как Украина помогает Западу готовиться к потенциальной войне.

