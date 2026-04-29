Дрони з восьми напрямків та понад десяток прильотів: як відпрацювала ППО по цілях РФ

"У ніч на 29 квітня противник атакував 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також ТОТ Донецьк, Гвардійського, Чауди у ТОТ АР Крим, близько 120 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.