Дрони від киян поїхали до бійців 24 та 28 бригад, - Кличко

"Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!" - написав мер Києва.