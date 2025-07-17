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Дроны от киевлян поехали к бойцам 24 и 28 бригад, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергей Новиков

Киев передал еще 800 FPV-дронов различных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"От общины Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов различных типов. В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", - отметил Кличко.

 

Он отметил, что столица системно поддерживает украинское войско и продолжит помогать всем подразделениям, которые защищают государство.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!" - написал мэр Киева.

 

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

До этого мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

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