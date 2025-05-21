"Гучна ніч" в Орловській області: в мережі кажуть про ураження важливого для ОПК заводу

В Орловській області (РФ) цієї ночі, 21 травня, лунали вибухи, в регіоні фіксували безпілотники. З'явилися дані про "прильоти" по території Болхівського заводу напівпровідникових приладів, на якому сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, Telegram-канал Exilenova+ , та губернатора Орловської області Андрія Кличкова .

В орловських каналах в інтернеті писали про "прольоти БПЛА" над областю, та прогнозували, що "ніч буде гучною".

Вранці в мережі з'явилися публікації про начебто ураження на тлі повітряної атаки в цьому регіоні Болхівського заводу напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП"). В місцевих пабліках, зокрема, скаржилися на вибухи в районі даного об'єкта.

Що відомо про Болхівський завод

Дане підприємство передуває під санкціями з боку країн Заходу.

За даними з відкритих джерел, на Болхівському заводі виробляють мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання.

Також продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів, звертає увагу Тг-канал "Exilenova+".

"Підприємство співпрацює з концерном "Сузір'я" та іншими структурами Оборонно-промислового комплексу", - розповіли в мережі про даний завод, який вважається важливим елементом ОПК країни-агресора.

Крім того, в інтернеті з'явилися кадри про "бавовну" на Болохівському заводі цієї ночі. На світлинах, зокрема, видно дим та пожежу.

Влада Орловської області звітує про "відбиття" атаки дронів

Близько шостої ранку губернатор Орловської області Кличков розповів у своєму Telegram, що начебто в регіоні цієї ночі було "знищено 11 ворожих БПЛА".

"За попередньою інформацією ушкоджень та постраждалих немає, на місцях події ведуться оперативні перевірки", - запевнив російський чиновник.