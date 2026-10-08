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Дрони вдарили по найбільшому дата-центрі "Яндексу" в Росії (відео)

09:20 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: в РФ спалахнув дата-центр "Яндексу" (Getty Images)

Унаслідок атаки дронів у РФ по Рязанській області РФ спалахнув дата-центр "Яндексу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Як видно на кадрах з оприлюднених очевидцями відео, у приміщенні спалахнула сильна пожежа. Дим видно на декілька кілометрів.

Одразу після перших повідомлень про пожежу росіяни почали скаржитись на глобальний збій у роботі сервісів "Яндексу". Інформацію підтверджує сервіс Downdetector.

Що таке дата-центр і яке він має значення для РФ

Дата-центр "Яндексу" в Сасово - великий центр обробки та зберігання даних компанії "Яндекс", розташований у місті Сасово Рязанської області РФ.

Об'єкт використовується для розміщення серверного та мережевого обладнання, забезпечення роботи сервісів "Яндексу" та хмарної платформи Yandex Cloud.

Комплекс побудований у 2012 році та введений в експлуатацію у 2014 році. Оператором об'єкта є структура групи "Яндекс" - ООО "Яндекс ДЦ".

Дата-центр має потужну автономну енергетичну інфраструктуру. Для його електропостачання була побудована окрема підстанція 110 кВ "Яндекс", введена в експлуатацію у 2014 році.

Заявлена максимальна потужність електропостачання становила 53 МВт. На об'єкті використовуються системи безперебійного живлення та дизель-генераторні установки.

"Яндекс" називає Сасовський майданчик найбільшим дата-центром компанії. Об'єкт розширюється окремими кластерами, однак точна кількість серверів у відкритих джерелах не розкривається.

Нагадаємо, нещодавно Росія почала бити по українських дата-центрах, намагаючись порушити зв'язок в Україні. Зокрема, нещодавно припинив роботу дата-центр "Омега Телеком". Сталось це після чергової атаки РФ.

Перед тим під атаку потрапив дата-центр компанії dline.ua. На об'єкті виникли сильні руйнування, які унеможливили його роботу.

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Російська ФедераціяЯндексПожежаАтака дронів