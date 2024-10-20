Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки, - джерела

"Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, обʼєкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів.

Підприємство перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що відомо про цей завод?

Завод ім. Свєрдлова спеціалізується на виробництві вибухових речовин, його занесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

23 червня 2023 року завод занесено до списку санкцій країн Євросоюзу, також підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.