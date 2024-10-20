Дроны СБУ и Сил обороны поразили крупнейший в РФ завод по производству взрывчатки, - источники

"Этой ночью дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области. Он является составной частью российского ВПК", - говорится в сообщении.

Как сообщают источники в украинской разведке, объект был атакован с помощью нескольких десятков ударных беспилотников украинского производства. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 900 км.

Предприятие находится под санциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для войны в Украине.

"СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дрону, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных способностей врага будет продолжаться и дальше", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что известно об этом заводе?

Завод им. Свердлова специализируется на производстве взрывчатых веществ, он внесен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

23 июня 2023 года завод занесен в список санкций стран Евросоюза, также предприятие находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Завод является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Предприятие производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.