У Нижньогородській області дрони атакували завод-виробник вибухових речовин, - ЗМІ

У місті Дзержинськ Нижегородської області (РФ) цієї ночі пролунали вибухи внаслідок атаки із застосуванням безпілотників, а також роботи ППО. Під удар потрапив ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова", який входить у військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Зазначається, що вибухи у районі Дзержинська, а також обласного центру - міста Нижній Новгород, залунали близько пів на п'яту ранку за місцевим часом.

Між тим повідомляється, що стрілянина у Дзержинську відбувається й зараз, на момент публікації матеріалу. Ці звуки пов'язують з протиповітряною обороною - начебто російські військові намагаються збити безпілотники у небі.

За словами жителів Дзержинська, ціллю повітряної атаки став "Завод імені Я. М. Свердлова", щодо якого були запроваджені санкції як з боку України, так і низки країн Заходу.

Російські ЗМІ та Telegram-канали пишуть, що над містом з'явився дим під час цієї атаки дронів.

Що відомо про завод

Зауважимо, що дане підприємство називають одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, зарядів для гірничорудної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Крім того, цей завод виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО тощо.

Додамо, що "Завод імені Я. М. Свердлова" є містоутворюючим підприємством у Дзержинську, та входить у військово-промисловий комплекс РФ.

"Завод імені Я. М. Свердлова" у Дзержинську Нижегородської області на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Не перша атака на "Завод імені Я. М. Свердлова"

Нагадаємо, дане російське підприємство з оборонки було атаковане із застосуванням безпілотників раніше у ніч проти 1 березня.

Тоді російська сторона заявляли, що у місті Дзержинськ було чути гучні вибухи, й пов'язувало "бавовну" з атакою саме на цей завод. Додамо, що про якісь можливі наслідки того удару по підприємству офіційної інформації не було оприлюднено.