Дрони ударили по судну поблизу Болгарії, екіпаж врятовано

Дрони били по судну

Болгарська влада повідомила, що всіх 18 членів екіпажу контейнеровоза CONTSHIP JET під ліберійським прапором врятували. Перед цим судно атакували три дрони у Чорному морі.

Спільну рятувальну операцію завершено за участю:

аварійно-рятувальних служб Болгарії,

Морської адміністрації,

ВМС,

Повітряних сил,

прикордонної поліції.

"Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції", - повідомив речник грецької компанії, яка управляє судном.