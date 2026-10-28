Дрони ударили по судну поблизу Болгарії, екіпаж врятовано

Дрони знову атакували торговельне судно у Чорному морі. Це сталося 28 жовтня поблизу берегів Болгарії. Екіпаж контейнеровоза не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.
Болгарська влада повідомила, що всіх 18 членів екіпажу контейнеровоза CONTSHIP JET під ліберійським прапором врятували. Перед цим судно атакували три дрони у Чорному морі.
Спільну рятувальну операцію завершено за участю:
"Екіпаж у безпеці. Ми дякуємо Болгарії за таке швидке проведення рятувальної операції", - повідомив речник грецької компанії, яка управляє судном.
Раніше РБК-Україна писало, що біля узбережжя Румунії вранці 23 жовтня затонуло торговельне судно, уражене дроном. На борту судна перебували 13 членів екіпажу: 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.
Крім того, вранці 15 жовтня танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино загорівся неподалік від румунського міста Суліна. Судно прямувало з Тунісу до Румунії.