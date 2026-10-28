Дроны ударили по судну вблизи Болгарии, экипаж спасен

Дроны били по судну

Болгарские власти сообщили, что всех 18 членов экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийским флагом спасли. Перед этим судно атаковали три дрона в Черном море.

Совместная спасательная операция завершена с участием:

аварийно-спасательных служб Болгарии,

Морской администрации,

ВМС,

Воздушных сил,

пограничной полиции.

"Экипаж в безопасности. Мы благодарим Болгарию за столь быстрое проведение спасательной операции", - сообщил спикер греческой компании, управляющей судном.