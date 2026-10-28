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Дроны ударили по судну вблизи Болгарии, экипаж спасен

17:42 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: контейнеровоз в Черном море (Getty Images)

Дроны снова атаковали торговое судно в Черном море. Это произошло 28 октября у берегов Болгарии. Экипаж контейнеровоза не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

Дроны били по судну

Болгарские власти сообщили, что всех 18 членов экипажа контейнеровоза CONTSHIP JET под либерийским флагом спасли. Перед этим судно атаковали три дрона в Черном море.

Совместная спасательная операция завершена с участием:

  • аварийно-спасательных служб Болгарии,
  • Морской администрации,
  • ВМС,
  • Воздушных сил,
  • пограничной полиции.

"Экипаж в безопасности. Мы благодарим Болгарию за столь быстрое проведение спасательной операции", - сообщил спикер греческой компании, управляющей судном.

Ранее РБК-Украина писало, что у побережья Румынии утром 23 октября затонуло торговое судно, пораженное дроном. На борту судна находились 13 членов экипажа: 10 граждан Украины и три гражданина Азербайджана.

Кроме того, утром 15 октября танкер Wine Trader под флагом Сан-Марино загорелся недалеко от румынского города Сулина. Судно следовало из Туниса в Румынию.

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